Terrasses horeca: à Bruxelles, on simplifie les règles

Si la patience est malheureusement encore de vigueur et ce, pour quelques semaines au moins, l’ouverture des terrasses des bars et restaurants est attendue de pied ferme tant du côté des exploitants que des futurs clients. « Lors de leur réouverture espérée en mai, l’utilisation des terrasses sera essentielle », ajoute-t-on du côté de Région bruxelloise où le gouvernement s’est penché sur la réglementation urbanistique afin d’offrir plus de cohérence et de simplicité en la matière pour une mise en pratique dès le feu vert sanitaire.