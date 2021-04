«La musica» de Patrick Juvet

William Sheller, en début de semaine, nous en parlait encore de son ami Patrick Juvet, son copain de sorties, son ami fidèle qui n’a sans doute pas eu la carrière qu’il méritait, surtout ces dernières années. Plastic Bertrand aussi, qui l’a beaucoup croisé dans les années 80, savait qu’il n’allait pas bien. Impression que nous avions déjà eue dans les années 90, lors d’un vol Barcelone-Bruxelles. Bouffi, botoxé, Patrick Juvet n’était plus que l’ombre de lui-même. Un fait d’autant plus triste qu’il était le plus adorable des hommes. Son attachée de presse belge, Christiane Gillaerts, régulièrement nous disait que le chanteur était le meilleur souvenir de toute sa carrière, pour son amabilité et sa générosité.