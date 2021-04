Energie: de Göteborg à Milan en passant par Bruxelles, donnez votre avis sur Doel 1 et 2

Habitants de Suède, de Norvège, d’Allemagne, de Pologne, d’Italie, de Suisse, de France, des Pays-Bas ou de Grande-Bretagne, mais aussi de Wallonie, de Flandre et de Bruxelles, si vous nous lisez, sachez que votre avis sur les réacteurs de Doel 1 et 2 nous intéresse. Plus exactement, il intéresse le gouvernement fédéral. Ce vendredi sera publié au Moniteur belge l’avis d’organisation d’une consultation publique sur la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs anversois. Il était temps, me direz-vous. Et vous aurez raison.