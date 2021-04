UE: Orbán en quête d’une nouvelle alliance avec la droite radicale européenne

Le Premier ministre hongrois a rencontré son homologue polonais Mateusz Morawiecki et le patron de la Lega, Matteo Salvini. Il espère toujours unir au Parlement européen l’ensemble disparate des partis d’extrême droite, eurosceptiques et nationalistes.

récit

It’s time to say good-bye ». Le 18 mars, la vice-présidente du Fidesz et ministre de la Famille, Katalin Novák, officialisait sur Twitter le départ du parti hongrois du PPE en citant un titre d’Andrea Bocelli. Après deux ans d’un bras de fer quasiment ininterrompu aux airs de tragicomédie italienne, la formation du Premier ministre conservateur Viktor Orbán coupait les ponts avec la plus grande famille politique continentale, rejointe en 2000 sur l’invitation d’Helmut Kohl, modèle revendiqué du dirigeant magyar.