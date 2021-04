Evacuation au bois de la Cambre: 15 arrestations et 11 blessés dont 3 policiers (photos et vidéos)

Dans le cadre de l’évacuation du bois de la Cambre initiée jeudi peu après 17h00, 14 personnes ont été arrêtées administrativement et une autre judiciairement, selon un bilan communiqué vers 21h15 par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. De plus, 8 manifestants et 3 policiers ont été blessés. Deux groupes de jeunes sont encore sur place.

De nombreuses bouteilles de verre ont été jetées vers des policiers, dont 3 ont été blessés. L’un d’eux touché à la tête a été transporté à l’hôpital. Les jours des policiers ne sont pas menacés.

Parmi les participants au rassemblement, 8 ont été blessés. Parmi eux, 2 ont reçu des soins sur place et 2 blessés légers ont été emmenés à l’hôpital. Les blessés ne sont pas tous liés à l’intervention policière. Il y a par exemple un participant qui a été blessé par une barre de fer lancée par un autre participant.