«Il n’y a rien qui m’impressionne»… à part peut-être la démocratie

Dans une telle crise, si le Parlement est amorphe et que le judiciaire est muselé, le danger est grand que le citoyen soit livré à l’arbitraire de dirigeants qui peuvent abuser de cette situation.

Je ne suis pas impressionné par cette condamnation. » Le ministre de la santé Frank Vandenbroucke a choqué suite à la décision du tribunal de première instance de Bruxelles. Les réactions ont fusé pour dénoncer cette « apparence de dédain », ou de « mépris ». Un juriste renommé twittait avec sévérité : « On n’est pas impressionné par une décision de justice, on la respecte ».

Pas impressionné ? Voilà qui rappelle un sketch du duo Jannin et Liberski clouant au pilori la suffisance de deux personnages blasés, fumant un énorme cigare, coiffés d’un incroyable chapeau et qui se lamentent de ce qu’il n’y ait « vraiment plus rien qui les impressionne ».