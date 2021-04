Napoléon, vainqueur hors catégorie du temps qui passe

Oubliez la désastreuse campagne de Russie, Waterloo et Sainte-Hélène. Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul vainqueur : Napoléon lui-même.

L’exposition « Napoléon Au-delà du mythe » qui ouvre ses portes dès ce samedi à la gare Liège Guillemins nous rappelle que l’Empereur est décidément indémodable. Deux cents ans après sa mort sur l’île de Sainte-Hélène, le vainqueur du Pont d’Arcole et d’Austerlitz continue de fasciner. L’exploit est d’autant plus remarquable qu’une partie du monde politique français le juge plutôt gênant et que tout pourrait avoir été dit au fil des dizaines de milliers d’ouvrages et de films consacrés au personnage. Mais voilà, Napoléon, pile et face, entre paix et guerres, entre ingéniosités et destructions, a réussi à maintenir l’attention sur sa personne. Il faut dire qu’il a tout fait pour y parvenir, laissant au Mémorial de Sainte-Hélène et au conseiller Emmanuel de Las Cases le soin de peaufiner sa postérité.