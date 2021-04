«Insupportables», «une gifle pour les soignants»...: les politiques réagissent aux images de la Boum

Plusieurs dizaines de policiers, sept chevaux de la police et huit manifestants ont été blessés jeudi lors de l’évacuation du bois de la Cambre, selon le dernier bilan de la soirée donné par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Il y a eu en outre 22 arrestations, dont 18 administratives et quatre judiciaires. Un bilan définitif sera communiqué vendredi en fin de matinée.

Le déroulé de la journée de ce jeudi au bois de la Cambre n’a pas manqué de faire réagir nos hommes et femmes politiques. Ce matin, le bourgmestre de la Bruxelles, Philippe Close, a expliqué que « les gens doivent pouvoir prendre l’air, je veux qu’ils puissent profiter des parcs. On a fait des préavis, on s’est montré en nombre et on a demandé de se disperser. Ca a mis beaucoup de temps ; ceux qui étaient encore là au moment où la police a commencé les arrestations savaient qu’il y avait un problème. »