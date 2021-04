Depuis le 28 mars, jusqu’au 25 avril, les mesures suivantes sont d’application: interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes (enfants de moins de 13 ans non compris), fermeture des métiers de contacts non médicaux, poursuite de l’activité des magasins et prestations de services non essentiels selon un système de «click & collect» ou via un système de rendez-vous moyennant une série de conditions.

Les commerces dits essentiels peuvent rester ouverts.