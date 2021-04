Après avoir rencontré le Barça et le Real, le clan Haaland serait attendu en Angleterre

Mino Raiola et Alf-Inge Haaland, l’agent et le père du Norvégien, devraient désormais rencontrer quatre clubs de Premier League.

La tournée continue pour le clan Erling Haaland. Aperçus en Espagne ce jeudi, pour discuter d’un éventuel transfert lors du prochain mercato estival avec le FC Barcelone et le Real Madrid, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland auraient maintenant pris la direction de l’Angleterre, selon Mundo Deportivo.

Et le père et l’agent de l’avant-centre phare du Borussia Dortmund auraient quatre rencontres programmées outre-Manche, à savoir Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United, toujours selon le média espagnol.

Pour rappel, Haaland a signé un contrat le liant au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, mais il disposerait, dès 2022, d’une clause libératoire à 75 millions d’euros, qui pourrait pousser le club allemand à s’en séparer cet été afin d’amasser un montant largement supérieur.