«La Haine»: un film inspirant pour Sammy Mahdi

Un de mes films préférés, c’est “La Haine” de Mathieu Kassovitz qui parle des jeunes dans les cités en France, du racisme, du vivre-ensemble, des problèmes socio-économiques et montre que la vie peut tourner parfois dans un mauvais sens, comme ça, d’un coup », raconte Sammy Mahdi. « Avec cette phrase culte : “C’est l’histoire d’un homme qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, ne cesse de se répéter : “Jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien.” L’important ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage. Et donc un film que je conseille vivement. »