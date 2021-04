ENTRETIEN

Les racines de Sammy Mahdi ? Tout est dans cette photo si simple et si forte à la fois que le fils de Claudine et Hussein, aujourd’hui secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, partage pour la première fois publiquement. Y figurent ensemble ses grands-parents maternels, Flamands de Moerbeke-Waas et paternels, Irakiens de Bassorah, comme une métaphore intime de la mission « casse-gueule » de leur petit-fils : le vivre ensemble.

Vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes si…