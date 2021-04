Egypte: Le Caire s’offre un péplum grandeur nature

Golden parade. » L’intitulé du spectacle se lit déjà en grosses lettres dorées sur la place Tahrir, point de départ, ce samedi soir, d’un défilé monumental. Vingt-deux momies royales quittent le musée historique des antiquités, accolé à ce giratoire iconique du centre de la capitale, pour rejoindre le musée de la Civilisation, un complexe consacré à l’histoire de l’Égypte situé dans le quartier du vieux Caire.

« Ce sera comme une procession du temps des pharaons, » promet-on du côté du ministère des Antiquités et du Tourisme, tout en refusant d’en souffler davantage « pour ne pas gâcher la surprise ». Mais il n’y avait bien plus que la date pour maintenir encore ce faux suspense. Au fil de plus de quatre mois de préparatifs, des fuites savamment orchestrées ont donné un avant-goût de ce son et lumière géant au bord du Nil.