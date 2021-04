Un nouvel appel à se réunir après la «Boum» au bois de la Cambre

Ce jeudi, Le Bois de la Cambre a pris des airs de champ de bataille. En cause, l’événement « La Boum » qui appelait à se réunir malgré les nouvelles restrictions sanitaires. Le projet avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux et était considéré comme un canular par la police bruxelloise. Cela n’a pas empêché les fêtards de se regrouper par milliers et de donner des sueurs froides aux policiers. Mais alors que cette fête attire toute l’attention, une autre, au Cinquantenaire pourrait encore venir inquiéter les forces de l’ordre.