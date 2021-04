Vincent Kompany: «Vercauteren a été important dans ma carrière de joueur et de coach»

La parenthèse internationale s’étant refermée, le championnat de Belgique reprend ses droits ce samedi. Dont la course aux Playoffs 1 où Anderlecht espère bien se faire une place in extremis. Les Mauves devront être performants face à l’Antwerp, Bruges et Saint-Trond. Avec en premier lieu un déplacement peu évident au Bosuil. « On est impatient d’affronter l’Antwerp, clame Vincent Kompany. On a récupéré une équipe au complet et des joueurs qui ont repris confiance durant la trêve internationale. On a encore trois matchs et plus vraiment de droit à l’erreur. On n’est pas favori mais on fera tout pour gagner. Comme à chaque fois. Ce sera tactiquement intéressant. On devra trouver la solution face à un bloc défensif tout en faisant attention aux reconversions de l’Antwerp et à sa puissance physique. »