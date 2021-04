Comment le coronavirus met à mal nos bonnes manières

Entretien

Le confinement transforme les gens. Certains travaillent à domicile depuis plusieurs mois déjà et dévoilent une facette d’eux-mêmes qui était jusque-là inconnue de leurs collègues, mais aussi des membres de leur famille. La pandémie a-t-elle raison de nos bonnes manières ? Carolin Lüdemann, 42 ans, donne des cours sur les bonnes manières modernes, est membre du « Deutsche Knigge-Rat », qui définit les règles de bienséance, et a écrit de nombreux livres, dont Little Black Book of Etiquette et Der kleine Business-Knigge. Elle sait très bien ce qui fait partie des bonnes manières – et ce qui ne doit absolument pas être autorisé pendant la crise du coronavirus.