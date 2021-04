Rossel investit 19 millions d’euros dans AppTweak

On compte actuellement au moins 3 millions d’app’ disponibles dans l’App Store et le Google Play Store... Comment s’y retrouver dans cette masse? AppTweak aide ses clients à être repérables. - Photo News.

À l’heure, où votre smartphone vous sert, à peu près, à tout, la plupart des entreprises doivent s’assurer d’y occuper une petite place, via la présence d’une application smartphone. Or, on compte à l’heure actuelle – le chiffre augmente quotidiennement – environ 3 millions d’app’ disponibles dans l’App Store et le Google Play Store. Pas toujours évident, donc, d’arriver à se démarquer dans la masse…

« C’est là que nous intervenons : AppTweak s’assure que les applications de ses clients sont les mieux référencées », explique Olivier Verdin, cofondateur et CEO. « 65 % des téléchargements d’application se font à partir d’une recherche par mots-clés, il est donc devenu indispensable de se positionner à ce niveau. À côté de cette expertise, nous améliorons également le taux de conversion et nous permettons à chaque entreprise de se comparer en temps réel à ses concurrents directs ».