Une centaine d'emplois menacés chez STG à Genk et Wielsbeke

Le spécialiste du transport et de la logistique des produits alimentaires STG prévoit de centraliser sa distribution à Herentals, dans la province d'Anvers. Les centres de Genk et de Wielsbeke vont donc disparaître et 125 emplois sont menacés, annonce l'entreprise vendredi. Une centaine de travailleurs pourraient cependant rester dans l'entreprise.