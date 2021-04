Un affrontement Tielemans – De Bruyne et des chocs Lepzig-Bayern et PSG-Lille: le magnifique programme du week-end de Pâques à l’étranger

Voilà un week-end de Pâques avec de belles affiches au programme qui s’annonce pour les amateurs de football européen.

Parmi les principaux chocs à retenir dans les différents championnats, on notera l’affrontement entre le Leicester de Tielemans, Castagne et Praet, et le Manchester City de Kevin De Bruyne ce samedi à 18h30, suivi à 21h d’un choc entre Arsenal et Liverpool.

Côté allemand, Leipzig accueillera le Bayern, également ce samedi à 18h30, dans le choc au sommet du classement. Idem en France, où le PSG et Lille vont en découdre afin de prendre une réelle option sur le titre, alors qu’un derby turinois aura lieu en Italie, et que la finale de la Coupe du Roi 2019-2020 (!) donnera place à un derby 100 % basque entre Bilbao et la Real Sociedad à 21h30, toujours samedi.

Angleterre – Premier League

Samedi