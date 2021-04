Les mesures prévues pour réduire le CO2 ne suffiront pas à atteindre les objectifs

Le dernier rapport sur les projections pour la Belgique à 2040 montre que même un scénario très optimiste de mesures visant à réduire les émissions de CO2 ne permettra pas d’atteindre l’objectif 2030. Il en faut plus.

Après d’autres instances, l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a émis des doutes sur la capacité de la Belgique à atteindre ses objectifs climatiques (Le Soir du 31/03). Notre pays vient précisément de remettre son rapport officiel à la Commission européenne établissant des projections pour les 20 années à venir. Le rapport confirme que l’objectif climat pour 2020 (-15 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 2005) dans les secteurs non industriels (bâtiments, transports, agriculture, etc.) « ne pourra pas être atteint ».