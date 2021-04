Entre deux catastrophes nucléaires

Andrés Neuman, dont l’histoire personnelle se partage surtout entre l’Argentine et l’Espagne, a publié une vingtaine de livres – poésie, nouvelles, romans – mais Fracture est seulement le cinquième à nous arriver en français. Un bon gros roman à l’architecture simple et robuste, capable de soutenir la riche thématique qui traverse l’existence de Yoshie Watanabe : entre les chapitres envisagés de son point de vue, les quatre principales femmes de sa vie, toutes dans des pays différents, évoquent son souvenir. Il n’est pas mort, pas encore du moins, mais Pinedo, journaliste et écrivain argentin, s’intéresse à son cas et fait remonter le passé à la surface.