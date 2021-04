Mbaye Leye avant Standard – La Gantoise: «Le Top 8, c’est le minimum syndical!»

À deux jours de la visite de La Gantoise à Sclessin, Mbaye Leye a récupéré ses onze internationaux, dont Gojko Cimirot et Kostas Laifis, qui auront droit ce vendredi après-midi à une séance de récupération. « Ce match face à Gand, il est important pour les playoffs 2 », insiste le technicien sénégalais, qui ne veut pas que son équipe loupe le top 8 et termine le championnat en roue libre, dans la colonne de droite. « Ce sera un match de Coupe, comme contre Bruges, comme à Eupen, qu’il faudra absolument gagner pour avoir la chance de jouer les playoffs 2. Le Top 8, c’est le minimum syndical pour un club comme le Standard. La Coupe, ce n’est rien parce qu’on ne l’a pas encore gagné. Si on la perd, la saison restera merdique. Il est important de ne pas rentrer dans les plus mauvaises statistiques du club, qui depuis l’instauration du football professionnel, n’a jamais terminé au-delà de la 10e place. »