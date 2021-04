Malgré les rumeurs, le Borussia Dortmund rappelle qu’Erling Haaland n’est pas à vendre cet été

Partira ou partira pas ? Alors que l’agent et le père d’Erling Haaland, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland, ont rencontré le FC Barcelone et le Real Madrid ce jeudi, et sont attendus en Angleterre pour rencontrer quatre clubs ce vendredi, le Borussia Dortmund est sorti du silence.

« J’ai parlé à Raiola mercredi. On a été clair sur nos intentions », a expliqué Michael Zorc, directeur sportif de Dortmund, à Sky Germany. « Nous comptons sur Erling pour le long terme. Nous n’avons pas à nous occuper des rumeurs. Je le vois avec nous pour un long moment », a-t-il ensuite poursuivi.