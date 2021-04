Cultures numériques: «SUB» chez iMAL, une évasion dans l’obscur

L’installation SUB proposée par iMAL, centre d’art dédié aux cultures et aux technologies numériques, vous propose une plongée à l’aveugle dans l’art subversif de Kurt Hentschläger. Une immersion proche de l’introspection qui ne vous laissera pas de marbre.

Vivre l’expérience de SUB c’est d’abord accepter de se déshabiller de nos habitudes. Téléphone portable au vestiaire, vue réduite à néant ou presque. On se sent tout nu. Vulnérable. S’aventurer dans l’œuvre de l’artiste autrichien Kurt Hentschläger exige d’abandonner tout repère. Absorbé par l’obscurité, notre corps est à l’affût de la moindre sensation, du moindre indice. Un flash nous dévoile quelques colonnes. Rassuré, nous pouvons enfin nous mouvoir dans cet espace. Mais bien vite les lumières s’estompent, elles ne sont plus que de vagues ombres dansant au rythme d’un univers sonore étrange. Tantôt rassurant, tantôt inquiétant, il réveille nos pensées, les bouscule. Abandonnés à nous-même, sans nos gris-gris numériques, nous ne pouvons échapper au présent. Le temps se dilate.