Inde: dans les pas de Jean Drèze, l’économiste aux pieds nus

D’origine belge, Jean Drèze est un architecte majeur des grandes politiques sociales de ces deux dernières décennies en Inde. Dans l’État rural du Jharkhand, le brillant économiste vit dans le dénuement et arpente les villages pour consolider les aides publiques qu’il a contribué à concevoir. Avec la mission d’une vie : aider les plus pauvres. Portrait.

Reportage

Comme une anomalie, sa haute et maigre silhouette surplombe les villageoises de la tribu « Birjia », dans le lointain hameau d’Adhe, sur les collines forestières de l’Etat du Jharkhand. Pour mieux écouter les femmes, il baisse la tête et avance la barbe en broussaille de son menton, les scrutant de ses yeux d’un bleu limpide. Il est venu à moto à bride abattue, empruntant un sentier qui sillonne une jungle infestée de rebelles maoïstes et de tigres. Ici, les fonctionnaires s’aventurent rarement, l’instituteur a déserté l’école, et l’électricité n’a jamais été raccordée.