Lille peut croire en l’impossible

Si les Dogues ont leur sort entre les mains, ils peuvent aussi compter sur leur organisation défensive et un calendrier favorable dans la course au titre. Dont le sprint final débute ce samedi (17h) au Parc des Princes.

Qu’il est loin, le temps où Eden Hazard et ses équipiers, à bord d’un bus à impériale, paradaient dans les rues lilloises après avoir sabré le champagne et soulevé le titre de champion de France. En dix ans, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Deûle. Nouveau stade, nouvelles directions, nouveaux coaches, nouvelle génération… Pourtant, le LOSC se trouve à quelques encablures d’un authentique exploit, celui de déloger le PSG de son piédestal national. Et ce, malgré les turbulences de ces derniers mois en coulisses avec le changement de propriétaire (Olivier Létang en est dorénavant le président) et le départ de Gérard Lopez, qui a revendu le club à la société Callisto, filiale du fonds d’investissement luxembourgeois Merlyn Partners.

