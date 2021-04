Le baromètre de la relance: un marché de l’emploi sous cloche (infographies)

Un an après le début de la crise sanitaire, les chiffres du chômage n’explosent pas à Bruxelles et, même, reculent en Wallonie. Mais les plus fragiles souffrent davantage que les autres du ralentissement de l’économie.

Le confinement, un an plus tard. Un peu plus de douze mois après le début du confinement et l’arrêt brutal de nombreux secteurs de l’économie, où se situent les chiffres du chômage ? Pas trop haut, semble-t-il, à la lecture des statistiques publiées ce vendredi par Actiris et le Forem. La région bruxelloise enregistre une légère hausse du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés : ils sont 91.018 à la fin de ce mois de mars, soit 2.510 de plus (+2,8 %) qu’un an plus tôt. En Wallonie, en ce début de printemps, ils sont 202.978 DEI. Cela représente par rapport à mars 2020 un tassement de 363 personnes (-0,2 %), plutôt habituel à cette période de l’année, précise l’Office wallon de l’emploi.

