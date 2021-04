Ces commerçants furieusement tentés de fermer complètement

Dans les magasins non essentiels, la vente par rendez-vous est un fiasco. De nombreux indépendants penchent dès lors pour une fermeture pure et simple avec des indemnités fédérales doublées. Leurs recettes de ce week-end seront décisives.

Le centre-ville est désert. Ce jeudi, nous avons accueilli un seul client, alors que d’ordinaire, nous en voyons défiler 40 à 60 par jour. On réalise à peine 10 % du chiffre d’affaires habituel. C’est une catastrophe. C’est la folie. C’est impossible de continuer à travailler dans ces conditions-là. Ce n’est pas rentable. C’est en train de me bouffer. Alors, c’est décidé : à partir de dimanche, nous allons rester fermés. »

Bruno Van Rintel, aux commandes de BV Store, magasin de vêtements et accessoires tendance campé en plein centre de Liège, se sent complètement dérouté depuis la mise en œuvre des nouvelles mesures de lutte contre la pandémie de covid adoptées par le Comité de concertation du 24 mars dernier. A savoir l’obligation pour les commerces dits « non essentiels » de ne recevoir la clientèle à l’intérieur que sur rendez-vous et de la servir depuis l’extérieur pour le retrait de commandes effectuées en ligne.