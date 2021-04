Tesla a livré plus de véhicules que prévu au premier trimestre

Tesla a dépassé les attentes de Wall Street entre janvier et mars en produisant et en livrant davantage de modèles que ne l'avaient prévu les analystes en dépit d'un contexte difficile pour le secteur.

Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme a indiqué vendredi avoir livré 184.800 véhicules au premier trimestre, là où le marché avait tablé sur environ 168.000, selon des données compilées par le cabinet Factset.

180.338 voitures ont été produites à la même période, un chiffre lui aussi plus élevé que les prévisions.

La totalité de la production et l'immense majorité des livraisons se composent de la berline Tesla Model 3 et du SUV Tesla Model Y.

"Nous sommes encouragés par la bonne réception du Model Y en Chine et nous avançons rapidement vers une pleine capacité de production", a indiqué la marque dans un communiqué. "Les nouveaux Model S et Model X ont été incroyablement bien reçus, le nouvel équipement ayant été installé et testé au premier trimestre, et nous commençons tout juste à augmenter la production."

Comme l'ensemble de l'industrie automobile, le groupe d'Elon Musk a dû faire face à la pénurie de puces électroniques, qui entrave la production.