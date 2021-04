Coronavirus - La Ville de Namur débloque deux millions d'euros pour les secteurs touchés par la crise

Un montant de 1,5 million d'euros est consacré à des primes directes aux indépendants locaux durement touchés, notamment en fonction de leurs codes NACE. S'ajoutent 180.000 euros pour la jeunesse et l'aide à la jeunesse dont 100.000 euros pour la lutte contre la déscolarisation dans les quartiers sociaux. Les autres aides sont les suivantes: 120.000 euros pour les clubs et acteurs sportifs, 100.000 euros pour la culture et l'événementiel, en ce compris la danse, 50.000 euros pour les acteurs oeuvrant contre les violences intrafamiliales, 50.000 euros pour le soutien numérique aux aînés, 30.000 euros pour les acteurs du tourisme et 30.000 euros pour l'aide alimentaire. Le CPAS est, par ailleurs, chargé de mener de nouvelles actions contre la pauvreté infantile.