Patrick Lefevere: «Actuellement, Alaphilippe est le moins fort des trois»

Souvent copié, rarement égalé, Patrick Lefevere est un résistant. En dépit de la mondialisation du cyclisme, et donc d’une sévère concurrence à l’échelon des budgets, il survit avec des moyens financiers bien en-deçà des écuries de pointe comme Ineos, UAE ou Jumbo-Visma. Lefevere fait mieux que survivre : il domine l’opposition, parce que son message précis, son discours franc, ses positions sans nuance font mouche chez ses coureurs, tous ralliés à la cause du « Wolfpack bleu » dont ils défendent les coureurs. La concurrence, pourtant, est de plus en plus sévère, à l’image des favoris du Tour des Flandres qui ne sont pas « que » des Deceuninck-Quick Step. « On perçoit aussi, depuis fin juillet, un niveau de compétition rare, voire jamais atteint. C’est un élément agréable qui accentue évidemment les difficultés de chacun », estime le Flandrien.