L’heure d’Harbaoui est enfin arrivée

Trois fois meilleur buteur du championnat de Belgique (2013, 2018 et 2019), Hamdi Harbaoui a dû se contenter de sept montées au jeu, soit un total de 124 minutes, depuis son arrivée à Mouscron, en janvier dernier. Du haut de ses 36 ans, l’attaquant trépigne d’impatience à l’idée de pouvoir à nouveau faire parler la poudre.

« Je savais que je n’allais pas être directement titulaire à mon arrivée, je n’avais plus joué de match officiel depuis un mois. Mais j’ai travaillé dur pour retrouver rapidement ma forme et ma condition. Je me suis malheureusement occasionné une petite déchirure, qui m’a privé de deux rencontres », explique l’intéressé. « J’ai redoublé d’efforts pour récupérer. Je ne vous cache pas que ça fait maintenant deux à trois matches que je me sens super bien. Ma condition est bonne, je marque comme d’habitude aux entraînements. »