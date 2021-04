L’écartelé: le château de Potelle

La château de Potelle était la demeure de Gilles de Mortagne, qui osa défendre Marguerite et Jacqueline contre Philippe le Bon. - Geert Van de Velde.

La lutte aussi complexe qu’épique entre Philippe et Jacqueline se déroula aussi en Hollande (épisode que je vous réserve pour un prochain voyage), mais en ce qui concerne le Hainaut, le dénouement eut lieu à Mons, dernière ville à tenir tête au puissant duc de Bourgogne. En route, nous longeons le château de Potelle. Non seulement il semble bien conservé, mais il l’est. Malgré plusieurs incendies et pillages, les propriétaires successifs ont à chaque fois restauré le vieux château avec une énergie renouvelée.