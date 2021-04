La Maison des géants

De Philippe le Bon, on a gardé une trentaine de portraits, avec ou sans chaperon sur la tête, tous des copies d’originaux perdus de Rogier van der Weyden des années 1440. Ce nombre souligne la grande renommée de Philippe longtemps après sa mort. Ici à Ath, dans la Maison des géants, est conservé un portrait peu connu mais remarquable. Il est sous les verrous dans l’attente des nouveaux aménagements du musée. Mais on va gentiment me chercher Philippe dans son coffre.