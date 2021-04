Epopée bourguignonne avec Bart Van Loo: sur les traces des Téméraires dans le Hainaut

Le comté de Hainaut avait plus de 500 ans quand Philippe le Bon le rattacha à la Bourgogne. Il subsiste de nombreuses traces passionnantes, du Quesnoy à Ath en passant par Mons et divers châteaux.

De toutes les régions francophones de Belgique, le Hainaut n’est peut-être pas celle qui fait le plus rêver. Vous n’y trouverez ni les hauteurs des Ardennes, ni l’ardeur de Liège, ni la majesté de la Meuse. Mais vous y verrez couler la Haine, une modeste rivière au drôle de nom qui permit cependant de baptiser la contrée à l’époque carolingienne. Elle prend sa source à Anderlues, contourne Mons et se jette dans l’Escaut juste après la frontière française.

On oublie quelquefois que le Hainaut déborde lui aussi sur le territoire français. Le comté médiéval s’étendait par-delà Valenciennes et Maubeuge. Dans les années 1425-1433, il entra dans le giron bourguignon, puis dans celui des Habsbourg. Louis XIV annexa la partie sud du comté et la rattacha à la France en 1678. Le nord devint, au moment de l’indépendance de la Belgique, la province de Hainaut.