«La boum»: les organisateurs de «faux événements» pourraient invoquer l’expression d’une opinion

L’événement La Boum Festival au bois de la Cambre, créé sur Facebook et proposant des sessions de DJs, était initialement un canular du 1er avril. Mais la blague a tant pris que 69.500 internautes y ont répondu, un quart d’entre eux annonçant leur participation et le reste s’étant déclarés « intéressés ». On connaît la suite : 1.500 à 2.000 jeunes y faisaient la fête sans respecter les mesures sanitaires lorsque les forces de l’ordre sont intervenues, non sans heurts. La police, qui a déploré 26 blessés en son sein, a annoncé 18 arrestations administratives et quatre arrestations judiciaires pour des faits de rébellion, coups et blessures envers policiers et non-respect des mesures covid, « un bilan provisoire et susceptible d’évoluer, l’analyse des images étant encore en cours », a précisé la porte-parole du parquet de Bruxelles, Sarah Durant.