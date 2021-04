La 44e édition des 24 Heures motos au Mans est reportée

La 44 édition des des 24 Heures motos au Mans, comptant pour le championnat du monde d’endurance (EWC) et prévus les 17 et 18 avril sont reportés, a annoncé vendredi l’organisateur l’Automobile Club de l’Ouest (ACO). La situation de la pandémie de Covid-19 en France sont à l’origine de cette décision.

« L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et la Préfecture de la Sarthe, en accord avec la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), la Fédération française de Motocyclisme (FFM) et Eurosport Events, promoteur du championnat du monde FIM EWC, ont pris la décision d’annuler la 44e édition des 24 Heures Motos. Le contexte sanitaire actuel, qui engendre une forte tension hospitalière, ne permet pas la tenue de l’épreuve dans les conditions de sécurité nécessaires. L’ACO travaille actuellement sur la possibilité de reporter l’épreuve à une date ultérieure» peut-on lire sur le site de la course.