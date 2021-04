Tour des Flandres : Julian Alaphilippe prendra le départ sans «sentiment de revanche»

Le Tour des Flandres 2020 reste un mauvais souvenir pour Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) qui avait heurté une moto à 35 kilomètres de l’arrivée alors qu’il était dans le groupe de tête avec Wout van Aert et Mathieu van der Poel. «Tout cela est derrière moi et je n’ai pas de sentiment de revanche», a déclaré le champion du monde vendredi en conférence de presse.

Deuxième des Strade Bianche début mars et vainqueur d’une étape sur le Tirreno-Adriatico, Alaphilippe visera un premier succès au ’Ronde’. «Mon objectif pour dimanche est de me battre pour la victoire. Nous avons une équipe très solide et nous prenons le départ pour gagner. Le Tour des Flandres est une des courses les plus importantes de l’année. La motivation est grande.»

L’année dernière, le Français n’est pas passé loin d’une première victoire sur le ’Ronde’ mais avait dû abandonner après une collision avec une moto arrêtée sur le bord de la route à 35 kilomètres de l’arrivée alors qu’il était en tête avec Wout van Aert et Mathieu van der Poel, futur vainqueur.