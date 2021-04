Documentaire: Britney Spears, just a girl

C’est une histoire qui aurait pu être un conte de fées. Celle d’une petite fille naturellement douée qui rêvait de devenir star et qui, en quelques années, est devenue l’une des icônes pop les plus influentes de sa génération. Son nom : Britney Spears, artiste féminine (multi-primée) ayant vendu le plus de disques au monde durant la décennie 2000 (et au total plus de 200 millions dans sa carrière). Sauf qu’un jour, cette formidable réussite s’est transformée en prison dorée. À la fin des années 2000, Britney a été emportée par le tourbillon du succès. Depuis 2008, la star, jugée inapte à prendre soin d’elle-même, a été placée sous la tutelle de son père, Jamie Spears (qui depuis contrôle donc sa carrière, mais aussi ses finances… et sa vie). Cette décision, ses fans la dénoncent à travers le mouvement #FreeBritney, qui entend soutenir la chanteuse dans sa quête de liberté (elle a demandé, sans succès, à être libérée de cette tutelle l’an dernier).