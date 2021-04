Tour des Flandres : Greg Van Avermaet se donne «une petite chance de gagner»

Absent en 2020 à cause d’une blessure après une chute sur Liège-Bastogne-Liège, Greg Van Avermaet sera bel et bien au départ du Tour des Flandres (WorldTour) dimanche avec AG2R Citroën. «Les jambes sont bonnes et je suis en forme. Ce Tour des Flandres arrive à un bon moment», a déclaré ’GVA’ vendredi en conférence de presse.

Deux fois deuxième (2014, 2017) et une fois troisième (2015), Van Avermaet est monté trois fois sur le podium à Audenaerde mais jamais sur la plus haute marche. Face à Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe, le champion olympique en titre reste réaliste sur ses chances de victoire mais veut y croire.

«Je ne figure pas parmi les favoris», a assuré Van Avermaet qui a reconnu une partie du parcours avec son équipe. «Néanmoins, on a vu sur l’E3 Harelbeke ou À Travers la Flandre que des gars comme van Aert, van der Poel ou Alaphilippe n’étaient pas invincibles. Je me dis alors que j’ai une petite chance de gagner même si les favoris restent les mêmes. J’ai pu suivre Van Aert et Van der Poel dans le Paterberg, mon passage préféré sur le ’Ronde’, à l’E3 Harelbeke et cela donne de la confiance.»