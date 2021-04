Quel est le risque d’attraper le covid en extérieur?

Le temps est bon, le ciel est bleu ». Les quelques milliers de jeunes (et de moins jeunes) présents au bois de la Cambre ce jeudi n’étaient sans doute pas nés lorsque Stéphane Venne a rédigé cette chanson en 1971. Mais l’appel du beau temps et la perte d’adhésion auront eu raison du respect d’un certain nombre de mesures sanitaires. « Liberté, liberté », scandaient la foule compacte. Des cris, des chants. Au coeur de l’action, peu ou pas de distanciation. Lorsque les masques faisaient partie du paysage, ils l’étaient plutôt sous le menton que sur le nez. Voilà pour le contexte. Et d’un point de vue sanitaire, quel est le risque ?