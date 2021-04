Les confidences de Maxime Lestienne: «Ne pas conserver Mbaye Leye au Standard? Ce serait du gâchis!»

Maxime Lestienne, comment vous sentez-vous après ces dix jours de trêve internationale ? On vous a vu en grande forme au mois de janvier, puis ça a été un peu plus compliqué pour vous. Comment voyez-vous les choses ?

Je pense que c’est à mon image. Je ne suis pas assez régulier, je peux un jour faire un gros match, puis une rencontre catastrophique la semaine d’après. Malgré tout, j’essaye toujours de donner mon maximum quand je suis sur le terrain, c’est quelque chose que l’on ne pourra jamais me reprocher. Mais, c’est mon plus gros problème et c’est à l’image de cette saison du Standard, on manque cruellement de régularité et d’efficacité.

Comment expliquez-vous ces difficultés dans le rectangle adverse ?