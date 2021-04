La natation belge à la recherche d’un nouveau souffle

Il y a un mois et demi, la Ligue belge d’athlétisme avait organisé des championnats nationaux en salle réservés uniquement à ses élites, et ceux-ci s’étaient retrouvés à moins de 50 à Louvain-la-Neuve, parfois seuls dans une course ou un concours. Ce week-end, c’est la version natation de ces compétitions en mode covid que l’on vivra à Anvers, où le terme de « championnat » a été troqué pour celui moins officiel d’« Open Belgian Qualification Meet », vu le peu de nageurs autorisés à y prendre part.