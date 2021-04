David Van Reybrouck: «J’en ai marre que la Belgique perde son temps en querelles interminables»

L’écrivain David Van Reybrouck (Odes, Actes Sud, 2021) est revenu sur son engagement pour le climat et sa participation à l’action Affaire Climat qui a assigné l’Etat Belge en Justice pour les forcer à ternir ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques.

Un procès historique

Je n’avais pas l’intention de suivre ce procès. Mais j’y suis allé, au départ juste pour voir. Je me suis rendu compte que ce qui se passait dans ce tribunal c’était vraiment historique. C’est le plus vaste dans l’histoire historique de la Belgique avec 58.000 codemandeurs. Mais il s’agit du passé, du présent et du futur industriel de la Belgique.

Pour David Van Reybrouck, le pouvoir judiciaire doit pouvoir contraindre l’exécutif à honorer ses engagements. Mais pourquoi la Belgique ne parvient-elle pas à tenir ses engagements climatiques ?