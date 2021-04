Nouveau système de remboursement pour le matériel de stomie

Changement important pour le remboursement du matériel de stomie à partir du 1er avril 2021. Les patients atteints d’un cancer du système digestif ou d’une maladie inflammatoire de l’intestin disposeront d’un budget virtuel pour sélectionner eux-mêmes l’appareillage le plus adapté à leurs besoins.

Le quotidien des 25.000 personnes porteuses d’une stomie en Belgique (une petite ouverture chirurgicale au niveau de l’abdomen qui permet l’évacuation des urines ou des selles lorsque l’intestin, la vessie ou les voies urinaires ne peuvent plus assurer leur fonction) n’est pas simple. La stomie contraint le patient à utiliser une poche de recueil, ainsi que d’autres matériels de soin spécifiques. Le système actuel prévoit déjà un remboursement du matériel, mais repose sur la délivrance de packs composés d’un nombre fixe de poches et d’accessoires. Trop rigide et impersonnel selon l’Inami, qui rapporte des cas de gaspillage parfois important après la délivrance de produits onéreux inadaptés ou inutiles. À l’inverse, le matériel s’est parfois révélé insuffisant pour certains patients en période de chimiothérapie, ou durant les trois premiers mois après l’intervention. À partir du 1er avril 2021, le remboursement du matériel de stomie change du tout au tout.