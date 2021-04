Mathieu van der Poel favori du Tour des Flandres: «Prêt à défendre mon titre»

Le lauréat de l’édition 2020 devra batailler pour venir à bout de ses deux principaux concurrents, Wout van Aert et Julian Alaphilippe.

Favori aussi imposant qu’évident à sa propre succession à Audenarde, Mathieu van der Poel a sensiblement brouillé les cartes mercredi dans la chaleur trop précoce pour un printemps qui débute seulement son éclosion. « Un accident de parcours », balaye le champion des Pays-Bas, victime d’un coup de chaud à Waregem. Depuis, le mercure a retrouvé ses standards saisonniers et le Batave, tout son mordant à l’aube du dernier rendez-vous routier de sa première partie de saison. « Je suis prêt, définitivement. Prêt à défendre mon titre et prêt à peser sur la course. Je n’ai pas de raison de m’inquiéter, je n’étais juste pas génial mercredi, c’est tout. L’année dernière aussi, j’étais un peu malade avant le Tour des Flandres… »