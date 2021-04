Le parcours du Standard de Gand à Gand: un jeu plus offensif, un déficit de points...

À l’heure de se déplacer à La Gantoise le 13 décembre 2020, le Standard pointait à la 7e place du classement, à une longueur d’Anderlecht et du top 4, et à six unités du leader genkois. Avant d’amorcer une longue et inexorable descente aux enfers. Balayée par les Rangers, Benfica et Poznan lors de la première moitié de son parcours d’Europa League, l’équipe liégeoise, perdue dans ses idées, en perte totale de confiance et incapable de dominer le moindre adversaire, n’avait misé jusque-là que sur son organisation et ses forces défensives pour tenter de sauver les apparences.