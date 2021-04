Stéphane Burton: «Créer une compagnie aérienne en deux mois, c’est un exploit»

Avocat de formation, Stéphane Burton dirige ou participe à presque tous les acteurs de l’aérien wallon. Un rôle qui a participé à développer la nouvelle activité d’Air Belgium, qui assure depuis peu des vols cargo depuis Liege Airport. Pour lui, l’après-crise passera notamment… par le train et les drones.

Entretien

L’intitulé de sa carte de visite doit être long comme une piste de décollage, avec quasi tout ce que la Wallonie compte d’aérien dans le viseur. Stéphane Burton est le patron de Sabena Aerospace, héritage de la filiale belge de Sabena Technics qu’il a reprise après un passage en des mains françaises et qui s’occupe de la maintenance des avions. Il préside le Groupe Blueberry qui chapeaute non seulement Sabena Aerospace mais aussi la Sabca dont il est aussi l’actionnaire principal. Actionnaire, il l’est aussi, à 5 %, de la compagnie aérienne Air Belgium. Et il est vice-président de l’aéroport de Liège tout en faisant partie du groupe de réflexion sur l’avenir de l’aéroport de Charleroi… Tout ça, au départ d’une formation d’avocat.