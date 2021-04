Bruxelles: fin de l’évacuation du bois de la Cambre, deux arrestations (photos et vidéos)

Un premier mouvement policier au bois de la Cambre a été observé vendredi vers 19h00, à la suite d’une première arrestation administrative pour trouble à l’ordre public. A 20h00, deux arrestations administratives étaient signalées pour troubles à l’ordre public.

La situation est calme au parc du Cinquantenaire, lieu initialement annoncé sur les réseaux sociaux pour l’événement L’Abîme, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.

La police a filtré, dès l’après-midi, les accès aux deux lieux pour s’assurer que les personnes ne venaient pas avec des objets dangereux, comme des bouteilles en verre. Elle a de plus patrouillé et contrôlé les personnes en possession d’alcool et d’installation de musique.