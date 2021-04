Éden Hazard, cause toujours ça l’intéresse ...

Éden Hazard, épisode 2756. De quoi faire pâlir les « feux de l’amour » ou « top model ». Contrairement à ces séries US, avec le Diable rouge, chaque péripétie (reprise d’entraînement, blessure, re-reprise d’entraînement, re-blessure, ... ) fait l’objet de toutes les attentions et provoque bien des commentaires. Les projecteurs se braquent à chaque fait et geste de la star belge.